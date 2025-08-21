Logo R7.com
Sogrinha? Ana Castela e mãe de Zé Felipe se aproximam após rumores de romance

Boiadeira e Poliana Rocha se seguiram nas redes sociais e não passaram despercebidas pelos fãs

Hora da Venenosa|Do R7

Tem arroz nesse angu! Após rumores de um romance entre Ana Castela e Zé Felipe, a Boiadeira e Poliana Rocha, mãe do cantor, se seguiram nas redes sociais e não passaram despercebidas pelos fãs. Lembrando que eles viajaram juntos para a Disney e fizeram dueto em show de mãos dadas.

