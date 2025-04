Sula Miranda critica temas das músicas de Simone Mendes: 'As mulheres estão muito bravas'

Em entrevista a um podcast, Sula Miranda falou sobre as músicas de Simone Mendes e criticou os temas de "sofrência" que a sertaneja escolhe para cantar. "Ela tem uma família linda, uma vida maravilhosa, e por que ela não canta [sobre] o amor?", questionou Sula. "As mulheres estão muito bravas, está faltando essa mulher doce e romântica", completou a Rainha dos caminhoneiros. "Todo brasileiro gosta de sofrência, essa é a verdade", avaliou Eleandro Passaia. Veja!



