Tata Werneck reprova atitude de ator e dá bronca pública: 'Perdeu uma amiga'

Tata Werneck não gostou nada da atitude do ator Paulo Ferreira após ele compartilhar uma conversa privada entre eles em uma rede social. "Perdeu uma amiga", comentou a comediante. No print, Tata o elogia como ator. Já na publicação, Paulo diz que está passando por um momento difícil e que agradece pelo apoio de Tata. Entenda!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!