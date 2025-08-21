Logo R7.com
Balanço Geral

Tata Werneck reprova atitude de ator e dá bronca pública: 'Perdeu uma amiga'

Paulo Ferreira recebeu apoio da comediante em particular, mas compartilhou print de conversa em rede social

Hora da Venenosa|Do R7

Tata Werneck não gostou nada da atitude do ator Paulo Ferreira após ele compartilhar uma conversa privada entre eles em uma rede social. "Perdeu uma amiga", comentou a comediante. No print, Tata o elogia como ator. Já na publicação, Paulo diz que está passando por um momento difícil e que agradece pelo apoio de Tata. Entenda!

