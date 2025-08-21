Tata Werneck reprova atitude de ator e dá bronca pública: 'Perdeu uma amiga'
Paulo Ferreira recebeu apoio da comediante em particular, mas compartilhou print de conversa em rede social
Tata Werneck não gostou nada da atitude do ator Paulo Ferreira após ele compartilhar uma conversa privada entre eles em uma rede social. "Perdeu uma amiga", comentou a comediante. No print, Tata o elogia como ator. Já na publicação, Paulo diz que está passando por um momento difícil e que agradece pelo apoio de Tata. Entenda!
