Turnê de despedida: fãs caem em golpes na compra de ingressos para o show de Jorge e Mateus

Não é novidade que a dupla Jorge e Mateus fará uma turnê de despedida, mas, agora, a corrida por ingressos para os shows virou crime. Fãs dos sertanejos caíram em golpes ao comprar as entradas em sites não oficiais e levaram prejuízo. Vanessa e Juliete tinham a expectativa de assistir à apresentação da dupla em São Paulo, no estádio do Pacaembu, mas o sonho acabou virando um pesadelo. Assista à reportagem!