Vestido da discórdia! Eduardo Costa reprova roupa da esposa e pede para trocar

Mariana Polastreli reclamou que precisou colocar um top e uma calça como segunda opção

Hora da Venenosa|Do R7

Ciúme, cuidado ou especialista em moda? Eduardo Costa pediu que a esposa, Mariana Polastreli, trocasse o vestido que estava usando por uma calça e um top. Segundo ele, o vestido era muito "rodado". "Vestido da discórdia", brincou Mariana. Mas será que foi porque era curto? E essa não foi a primeira vez que ele se incomodou com as roupas da mulher. Veja!

  • Eduardo Costa

