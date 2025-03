Incêndio destrói carros de duas escolas de samba antes de desfile em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 08h39 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h01 ) twitter

Dois carros alegóricos para desfile de Carnaval foram destruídos por um incêndio no bairro do Butantã, em São Paulo. As chamas, cuja origem ainda é desconhecida, iniciaram na fiação de um poste. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo, evitando feridos. Um guincho está removendo os carros da Unidos de São Miguel e da Leandro de Itaquera. Apesar da destruição, outras escolas demonstraram solidariedade, oferecendo materiais para a reconstrução dos carros.

