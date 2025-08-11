Influenciador Hytalo Santos está sob investigação por exploração infantil
Ministério Público investiga conteúdo com menores em vídeos
O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta exploração sexual e trabalho infantil em seus vídeos com menores de idade. As denúncias surgiram após Felca, outro influenciador, publicar vídeos criticando o conteúdo de Ítalo nas redes sociais.
Felca destacou que Hytalo adultiza crianças e adolescentes em seus vídeos, alertando para o risco de pedófilos se interessarem por esse tipo de conteúdo. As autoridades abriram um inquérito policial, e as contas de Hytalo estão temporariamente suspensas.
