Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Influenciador Hytalo Santos está sob investigação por exploração infantil

Ministério Público investiga conteúdo com menores em vídeos

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Ítalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração sexual e trabalho infantil em seus vídeos.
  • As denúncias surgiram após críticas de outro influenciador, Felca, que alertou para a adultização de crianças nos conteúdos de Ítalo.
  • As contas de Ítalo e da adolescente Camilinha, que aparece em seus vídeos, foram suspensas temporariamente.
  • As plataformas de vídeo se manifestaram contra a exploração infantil e informaram sobre o uso de tecnologias para combater esse problema.

 

O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta exploração sexual e trabalho infantil em seus vídeos com menores de idade. As denúncias surgiram após Felca, outro influenciador, publicar vídeos criticando o conteúdo de Ítalo nas redes sociais.

Felca destacou que Hytalo adultiza crianças e adolescentes em seus vídeos, alertando para o risco de pedófilos se interessarem por esse tipo de conteúdo. As autoridades abriram um inquérito policial, e as contas de Hytalo estão temporariamente suspensas.

Veja também


Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.