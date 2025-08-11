Influenciador Hytalo Santos está sob investigação por exploração infantil Ministério Público investiga conteúdo com menores em vídeos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ítalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração sexual e trabalho infantil em seus vídeos.

As denúncias surgiram após críticas de outro influenciador, Felca, que alertou para a adultização de crianças nos conteúdos de Ítalo.

As contas de Ítalo e da adolescente Camilinha, que aparece em seus vídeos, foram suspensas temporariamente.

As plataformas de vídeo se manifestaram contra a exploração infantil e informaram sobre o uso de tecnologias para combater esse problema.

O influenciador digital Hytalo Santos está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposta exploração sexual e trabalho infantil em seus vídeos com menores de idade. As denúncias surgiram após Felca, outro influenciador, publicar vídeos criticando o conteúdo de Ítalo nas redes sociais.

Felca destacou que Hytalo adultiza crianças e adolescentes em seus vídeos, alertando para o risco de pedófilos se interessarem por esse tipo de conteúdo. As autoridades abriram um inquérito policial, e as contas de Hytalo estão temporariamente suspensas.

