Influenciadora sofre queimadura ao posar na neve
Karol Rosalin recebe atendimento médico após ensaio em Bariloche
A influenciadora Karol Rosalin buscou atendimento médico em Bariloche, na Argentina, após realizar um ensaio fotográfico de biquíni na neve. Durante a sessão, ela sofreu queimaduras devido ao frio intenso, especialmente na região do bumbum, que estava em contato direto com o gelo.
Após o incidente, Karol foi medicada e recebeu orientações médicas no hospital local, sendo liberada sem maiores complicações. Ela elogiou o atendimento recebido e afirmou que o episódio não resultou em consequências graves.
