Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Influenciadora sofre queimadura ao posar na neve

Karol Rosalin recebe atendimento médico após ensaio em Bariloche

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve
Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve

A influenciadora Karol Rosalin buscou atendimento médico em Bariloche, na Argentina, após realizar um ensaio fotográfico de biquíni na neve. Durante a sessão, ela sofreu queimaduras devido ao frio intenso, especialmente na região do bumbum, que estava em contato direto com o gelo.

Após o incidente, Karol foi medicada e recebeu orientações médicas no hospital local, sendo liberada sem maiores complicações. Ela elogiou o atendimento recebido e afirmou que o episódio não resultou em consequências graves.

Assista ao vídeo - Influenciadora vai ao hospital após tirar fotos de biquíni na neve

Veja também


O incidente ocorreu por volta das 9h30 e ninguém foi atingido, já que o semáforo estava fechado no momento da queda

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.