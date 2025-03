Ingrid Guimarães expõe ameaças de funcionários de companhia aérea em voo: ‘Fui coagida’ Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 18h03 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h01 ) twitter

Ingrid Guimarães relatou que sofreu ameaças e constrangimento em voo de Nova York, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. A humorista usou as redes sociais para falar sobre a situação, que começou quando uma funcionária a avisou que ela teria de deixar o assento para dar lugar a um passageiro da classe executiva. Segundo Ingrid, ela foi exposta na frente de todo mundo ao "não colaborar" com a mudança. "Fui coagida, começaram a brigar comigo", declarou. Ingrid ainda disse que tudo teria acontecido porque ela estava sozinha no avião.

