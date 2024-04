Irmão de Suzane Richthofen transforma herança de R$ 10 milhões em dívidas

O Cidade Alerta mostrou o caso de um esquema surpreendente de tráfico de drogas. O advogado Vasco Vieira Júnior, e sua namorada, Ana Beatriz, comandavam as vendas por toda a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Tudo acontecia por meio de um aplicativo de mensagens e funcionava como um delivery de comidas. Mas, no lugar das refeições, eram entregues as drogas; confira os detalhes da operação e como foi desmontada pelas autoridades