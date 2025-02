Irmãos são presos após matarem vizinho durante confusão Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 17h52 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h14 ) twitter

Um homem de 30 anos foi brutalmente assassinado a tiros por dois irmãos que estavam em uma motocicleta. A vítima estava acompanhada do filho, de 3 anos, no momento do crime. Foram pelo menos sete disparos. Segundo a polícia, o homem havia tido uma desavença recente com a família dos suspeitos e chegou a ferir um deles gravemente, quebrando seu maxilar.

