Ladrão é morto por PM aposentado após roubo a açougue Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h00 )

Criminosos invadiram um açougue, renderam os funcionários e levaram todo o dinheiro do caixa. Na fuga, dois homens que presenciaram o crime, entre eles um policial militar aposentado, reagiram e atiraram contra os assaltantes. Durante a tentativa de fuga, os bandidos colidiram com alguns veículos. O piloto conseguiu escapar, mas o garupa morreu no local. O caso está sendo investigado.

