Lancha desaparecida mobiliza Marinha e FAB em Itanhaém

Três pessoas estão desaparecidas após embarcação virar no litoral paulista

  • A Marinha e a FAB estão em busca de uma lancha desaparecida em Itanhaém.
  • Três pessoas estão desaparecidas após a embarcação virar no litoral paulista.
  • A lancha, que tinha 21 pés, virou próximo à Ilha da Queimada Grande.
  • A família de um dos desaparecidos contratou uma embarcação particular para ajudar nas buscas.

 

A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão realizando buscas por uma lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O incidente ocorreu no último sábado, após um pedido de socorro do proprietário da embarcação.

A lancha, de 21 pés, virou nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, a 25 quilômetros da costa de Itanhaém. A bordo estavam Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida Silva, de 57 anos, e Lucídio Francisco Dias, de 58 anos. Eles partiram do Guarujá para um passeio na manhã de sábado (23).

Antes do desaparecimento, Bruno relatou uma pane no motor da lancha e posteriormente informou que a embarcação havia virado. As autoridades foram acionadas imediatamente. A operação de busca inclui um navio patrulha Guajará e duas aeronaves da FAB. Pescadores locais também foram alertados e estão colaborando com as buscas. A família de Bruno contratou uma embarcação particular para auxiliar na procura.

Perguntas e Respostas

O que está sendo feito para encontrar a lancha desaparecida em Itanhaém?


A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão realizando buscas pela lancha desaparecida, que tem três pessoas a bordo. A operação de busca inclui um navio patrulha e duas aeronaves da FAB.

Quem são as pessoas desaparecidas na lancha?


As pessoas desaparecidas são Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida Silva, de 57 anos, e Lucídio Francisco Dias, de 58 anos.

O que aconteceu com a lancha antes do desaparecimento?


Antes de desaparecer, Bruno relatou uma pane no motor da lancha e posteriormente informou que a embarcação havia virado.

Como a família está contribuindo para as buscas?

A família de Bruno contratou uma embarcação particular para auxiliar na procura, além da colaboração de pescadores locais que foram alertados.

