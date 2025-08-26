Lancha desaparecida mobiliza Marinha e FAB em Itanhaém
Três pessoas estão desaparecidas após embarcação virar no litoral paulista
A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão realizando buscas por uma lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O incidente ocorreu no último sábado, após um pedido de socorro do proprietário da embarcação.
A lancha, de 21 pés, virou nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, a 25 quilômetros da costa de Itanhaém. A bordo estavam Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida Silva, de 57 anos, e Lucídio Francisco Dias, de 58 anos. Eles partiram do Guarujá para um passeio na manhã de sábado (23).
Antes do desaparecimento, Bruno relatou uma pane no motor da lancha e posteriormente informou que a embarcação havia virado. As autoridades foram acionadas imediatamente. A operação de busca inclui um navio patrulha Guajará e duas aeronaves da FAB. Pescadores locais também foram alertados e estão colaborando com as buscas. A família de Bruno contratou uma embarcação particular para auxiliar na procura.
Perguntas e Respostas
O que está sendo feito para encontrar a lancha desaparecida em Itanhaém?
A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira estão realizando buscas pela lancha desaparecida, que tem três pessoas a bordo. A operação de busca inclui um navio patrulha e duas aeronaves da FAB.
Quem são as pessoas desaparecidas na lancha?
As pessoas desaparecidas são Bruno Silva Dias, de 32 anos, e seus pais, Maria Aparecida Silva, de 57 anos, e Lucídio Francisco Dias, de 58 anos.
O que aconteceu com a lancha antes do desaparecimento?
Antes de desaparecer, Bruno relatou uma pane no motor da lancha e posteriormente informou que a embarcação havia virado.
Como a família está contribuindo para as buscas?
A família de Bruno contratou uma embarcação particular para auxiliar na procura, além da colaboração de pescadores locais que foram alertados.
Assista ao vídeo - Marinha e FAB fazem buscas por lancha que desapareceu com três pessoas a bordo em Itanhaém (SP)
