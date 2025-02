Lombi compartilha foto ao lado de Cleber Machado e anima internautas: ‘Time forte’ Comentarista ainda aproveitou para convidar os fãs para acompanhar a estreia do Paulistão 2025 nesta quarta (15), a partir das 21h30, na tela da RECORD Balanço Geral|Do R7 15/01/2025 - 12h11 (Atualizado em 15/01/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lombardi faz convite especial para o público assistir à estreia do Paulistão na tela da RECORD

A bola vai rolar e Renato Lombardi, o Lombi, já está na expectativa para acompanhar o Paulistão 2025 na tela da RECORD, R7.com e no PlayPlus. O comentarista do Balanço Geral compartilhou uma foto com o narrador Cleber Machado, que fez uma visita ao programa para convidar o público para acompanhar Palmeiras x Portuguesa nesta quarta (15), às 21h30.

Na legenda do post, Renato Lombardi reforçou que a transmissão da partida será exclusiva na TV aberta e destacou o colega de trabalho, que vai narrar o tradicional confronto.

O público se animou com a notícia e agitou as redes sociais do Lombi. “Cleber Machado é muito bom”, escreve uma fã. “O time está ficando forte demais”, comentou outro, sobre os reforços de peso para as transmissões do Paulistão 2025.

Palmeiras e Portuguesa já se enfrentaram 266 vezes em toda história, e medem forças dentro de campo desde 1921, quando jogaram pela primeira vez. Só no Campeonato Paulista são 152 jogos, com 74 vitórias.

‌



Confira a postagem:

Não perca mais um jogão desse clássico! Assista à estreia de Palmeiras e Portuguesa no Paulistão 2025, na tela da RECORD, a partir das 21h30. Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus.