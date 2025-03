Mãe é linchada após falsa acusação de infanticídio em Rio Branco (AC) Ossada encontrada era de animal, mas Iara Paulino foi injustamente assassinada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é linchada e assassinada após ser acusada de matar a própria filha

Em Rio Branco, Acre, o desaparecimento de uma bebê de dois meses gerou grande agitação. Durante as buscas pela criança, a polícia encontrou uma ossada dentro de um saco de ração perto da casa de Iara Paulino da Silva, mãe do bebê. Os moradores suspeitaram que os restos mortais eram da criança e que Iara era responsável pelo crime.

Essa desconfiança levou a um trágico desfecho, com Iara sendo linchada por membros de uma facção criminosa local. No entanto, exames realizados pelos peritos revelaram que a ossada encontrada não era humana, mas sim de um animal. Mesmo assim, a busca pela criança continua, com a polícia não tratando Iara como suspeita no momento.

Os responsáveis pelo linchamento já foram identificados como membros de facções rivais na região, mas até agora ninguém foi preso. A comunidade permanece alerta enquanto as autoridades continuam investigando o desaparecimento da bebê e buscando novas informações sobre o caso.

Assista em vídeo - Mulher é linchada e assassinada após ser acusada de matar a própria filha

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!