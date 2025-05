Mistério de Backeberg: entenda como mulher dada como desaparecida foi encontrada após 63 anos Família da vítima chegou a acreditar que Audrey havia sido assassinada pelo marido; saiba mais detalhes do caso que ainda intriga os telespectadores Balanço Geral|Do R7 06/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h57 ) twitter

Mulher dada como morta por 63 anos ressurge e solução para mistério vem à tona Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso de Audrey Backeberg, dada como desaparecida há 63 anos, em Madison, capital do Estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Entre as teorias para o sumiço da mulher, estavam abuso no casamento e até mesmo assassinato, porém ela surpreendeu a todos ao reaparecer saudável, aos 82 anos, usando novo nome e endereço.

O mistério teve seu início pela manhã do dia 7 de julho de 1962. Audrey, de 20 anos na época, havia combinado com a babá de seus dois filhos de irem juntas pegar o pagamento na empresa de lã que trabalhava, em Madison (EUA).

Segundo relatos, ao chegarem no local combinado, Audrey teria mudado os planos e disse a babá, de apenas 14 anos, que pegaria um ônibus para Indianápolis, Indiana, também nos Estados Unidos. Por medo e não entender a razão daquela mudança repentina, a jovem retornou e deixou Audrey para trás, e a partir de então a patroa nunca mais foi vista.

O comentarista de segurança do Balanço Geral, Renato Lombardi, explica que, naquela época, o setor responsável por casos de pessoas desaparecidas contava com um pequeno número de policiais e, por esse motivo, era comum recorrer a emissoras de rádio para encontrar quem havia sumido.

‌



No caso de Audrey, os fatores eram complexos, pois não havia corpo ou pistas de como ou para onde poderia ter sido “levada”. Os policiais encontraram apenas uma denúncia feita por Audrey, dias antes do seu desaparecimento, de que teria sofrido agressão do marido, fazendo com que todas as suspeitas apontassem para ex-cônjuge como principal e culpado.

O então marido foi submetido a inúmeros interrogatórios e até mesmo a um teste do polígrafo, o famoso “detector de mentiras”. Mas, no fim, os resultados apontaram que ele era inocente.

‌



Apesar das informações serem escassas, a família sempre acreditou que Audrey teria sido assassinada no caminho para Indianápolis.

Após 63 anos, o detetive Isaac Hanson decidiu reabrir casos antigos não solucionados, e o desaparecimento de Audrey Backeberg foi um dos escolhidos. Usando tecnologia, ele criou uma conta de ancestralidade relacionada com a irmã de Audrey e não demorou muito para encontrar um nome e um endereço.

‌



“Eu acho que ela foi obrigada a sair. Mudou de lugar e fez sua própria vida. Ela tinha razões”, afirmou o detetive que após conversar por 45 minutos com Audrey garantiu que ela desapareceu por vontade própria, sempre confiante, feliz e sem arrependimentos.

O caso foi concluído, mas um mistério permanece, devido ao sigilo de informação requisitado por Audrey ao detetive: por que ela decidiu desaparecer?

Confira os detalhes da história:

O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50, e aos sábados, a partir das 13h, na tela da RECORD.