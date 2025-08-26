Modelo brasileiro Yago Campos encontrado morto em piscina de hotel na Grécia Funcionários notam vazamento e encontram Yago Campos já sem vida; amigo é hospitalizado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h47 ) twitter

Modelo brasileiro é encontrado morto dentro de piscina em hotel na Grácia

O modelo brasileiro Yago Campos foi encontrado morto em uma piscina particular de um hotel na Grécia. Ele estava acompanhado de seu amigo Ryan Silveira, que foi resgatado inconsciente e levado para o hospital após funcionários do hotel perceberem um vazamento de água para o andar inferior.

A polícia grega está investigando o caso e no quarto dos brasileiros foram encontrados uma seringa e um pó branco que passarão por análise. Yago Campos era natural de Jacareí e residia em São José dos Campos, São Paulo. A embaixada brasileira em Atenas confirmou a morte e está prestando apoio à família do modelo.

