Modelo brasileiro Yago Campos encontrado morto em piscina de hotel na Grécia
Funcionários notam vazamento e encontram Yago Campos já sem vida; amigo é hospitalizado
O modelo brasileiro Yago Campos foi encontrado morto em uma piscina particular de um hotel na Grécia. Ele estava acompanhado de seu amigo Ryan Silveira, que foi resgatado inconsciente e levado para o hospital após funcionários do hotel perceberem um vazamento de água para o andar inferior.
A polícia grega está investigando o caso e no quarto dos brasileiros foram encontrados uma seringa e um pó branco que passarão por análise. Yago Campos era natural de Jacareí e residia em São José dos Campos, São Paulo. A embaixada brasileira em Atenas confirmou a morte e está prestando apoio à família do modelo.
