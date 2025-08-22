Logo R7.com
Motociclista atropela jovem ao realizar manobra ilegal em Guarulhos (SP)

Jovem de 18 anos sofre perda de memória após acidente em faixa de pedestres

  • Jovem de 18 anos é atropelada por motociclista durante uma manobra ilegal em Guarulhos.
  • A vítima sofreu desmaio e perda de memória após o acidente enquanto atravessava a faixa de pedestres.
  • O motociclista fugiu do local antes da chegada da polícia, após brevemente permanecer na cena.
  • A prática do "grau" é ilegal e pode levar a multas e suspensão da habilitação, mas ainda é comum entre motociclistas na região.

 

Uma jovem de 18 anos foi atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motociclista realizava uma manobra arriscada conhecida como grau quando atingiu a jovem, que voltava do trabalho. A vítima desmaiou após bater a cabeça no chão e agora enfrenta perda de memória recente.

A mãe da jovem recebeu uma ligação informando sobre o acidente e encontrou a filha cercada por pessoas no local. O motociclista permaneceu brevemente na cena até a chegada da ambulância, mas fugiu antes da chegada da polícia. A prática do grau é ilegal e pode resultar em penalidades severas, incluindo multas e suspensão da carteira de habilitação.

O acidente gerou indignação e preocupação entre os familiares da jovem, que agora está afastada do trabalho devido às lesões. A manobra perigosa é comum entre motociclistas em São Paulo, apesar de ser proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a jovem de 18 anos em Guarulhos?


A jovem foi atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma faixa de pedestres, sofrendo perda de memória recente após o acidente.

Qual foi a manobra realizada pelo motociclista durante o acidente?


O motociclista estava realizando uma manobra arriscada conhecida como grau quando atingiu a jovem.

O que aconteceu após o acidente?


O motociclista permaneceu brevemente no local até a chegada da ambulância, mas fugiu antes que a polícia chegasse. A mãe da jovem foi informada do acidente e a encontrou cercada por pessoas no local.

Quais são as consequências da manobra ilegal realizada pelo motociclista?

A prática do grau é ilegal e pode resultar em penalidades severas, incluindo multas e suspensão da carteira de habilitação.

