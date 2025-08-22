Motociclista atropela jovem ao realizar manobra ilegal em Guarulhos (SP) Jovem de 18 anos sofre perda de memória após acidente em faixa de pedestres Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jovem de 18 anos é atropelada por motociclista durante uma manobra ilegal em Guarulhos.

A vítima sofreu desmaio e perda de memória após o acidente enquanto atravessava a faixa de pedestres.

O motociclista fugiu do local antes da chegada da polícia, após brevemente permanecer na cena.

A prática do "grau" é ilegal e pode levar a multas e suspensão da habilitação, mas ainda é comum entre motociclistas na região.

Motociclista faz manobra ilegal e atropela jovem em faixa de pedestres em Guarulhos (SP)

Uma jovem de 18 anos foi atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motociclista realizava uma manobra arriscada conhecida como grau quando atingiu a jovem, que voltava do trabalho. A vítima desmaiou após bater a cabeça no chão e agora enfrenta perda de memória recente.

A mãe da jovem recebeu uma ligação informando sobre o acidente e encontrou a filha cercada por pessoas no local. O motociclista permaneceu brevemente na cena até a chegada da ambulância, mas fugiu antes da chegada da polícia. A prática do grau é ilegal e pode resultar em penalidades severas, incluindo multas e suspensão da carteira de habilitação.

O acidente gerou indignação e preocupação entre os familiares da jovem, que agora está afastada do trabalho devido às lesões. A manobra perigosa é comum entre motociclistas em São Paulo, apesar de ser proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a jovem de 18 anos em Guarulhos?

‌



A jovem foi atropelada por um motociclista enquanto atravessava uma faixa de pedestres, sofrendo perda de memória recente após o acidente.

Qual foi a manobra realizada pelo motociclista durante o acidente?

‌



O motociclista estava realizando uma manobra arriscada conhecida como grau quando atingiu a jovem.

O que aconteceu após o acidente?

‌



O motociclista permaneceu brevemente no local até a chegada da ambulância, mas fugiu antes que a polícia chegasse. A mãe da jovem foi informada do acidente e a encontrou cercada por pessoas no local.

Quais são as consequências da manobra ilegal realizada pelo motociclista?

A prática do grau é ilegal e pode resultar em penalidades severas, incluindo multas e suspensão da carteira de habilitação.

Assista ao vídeo - Motociclista faz manobra ilegal e atropela jovem em faixa de pedestres em Guarulhos (SP)

