Motorista foge sem prestar socorro após atropelar cachorra em Guarulhos (SP)

Princesa, uma cachorrinha de 15 anos, foi atropelada em uma rua sem saída em Guarulhos. O motorista do veículo manobrou e atingiu a cadela, saindo do carro para conversar com outro homem, mas deixando o local sem socorrer o animal. Testemunhas relataram que ele entrou em uma igreja nas proximidades e permaneceu lá até meio-dia. Ana, a dona da cachorrinha, registrou um boletim de ocorrência contra o motorista, que não foi mais visto na região. Após o incidente, ela expressou sua tristeza e revolta, afirmando: "Eu espero que ele pague por isso. A gente está em choque, eu diria".

