Mulher morre após ser atacada pelo pitbull do sobrinho no Rio de Janeiro Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 09h22 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher morreu após ser atacado pelo pitbull do sobrinho com quem morava no Rio de Janeiro. Tutor é suspeito de maus-tratos ao animal e pode responder por homicídio culposo.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa