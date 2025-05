Obsessão e terror: mulher é vítima de ameças do ex-marido por transferências via Pix Além da perseguição, Juliana Rocha teve telefone e foto expostos como contato de garota de programa pelo antigo companheiro; entenda Balanço Geral|Do R7 01/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 01/05/2025 - 19h57 ) twitter

Mulher recebe ameaças do ex-marido por meio de vários PIX de um centavo Reprodução/ RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso de Juliana Rocha, que sofria desde 2024 violência psicológica e agressões após o fim da relação com Carlos Henrique Barcelos. A mulher chegou a bloqueá-lo nos meios de contato e redes sociais, mas ele achou uma maneira de continuar a perseguição por meio de transferências bancárias via Pix.

O tormento de Juliana começou no final de 2024, quando o ex-companheiro suspeitou que estava sendo traído: “Ele começou com essa obsessão, ficava dizendo que eu estava com outro homem, mas isso nunca aconteceu”, afirmou Juliana.

Além das acusações sem fundamento, Carlos teve acesso a todos os contatos e as redes sociais dela por roubar o seu telefone antigo e não o devolver até o dia de sua prisão.

Segundo Juliana, foi só em janeiro deste ano que tomou coragem de prestar queixa e fazer uma denúncia formal contra o ex-parceiro, mas ao invés das coisas melhorarem, acabaram piorando. A raiva tomou conta e ele, além de publicar uma foto dela na internet com o número de telefone atualizado, e expressões que a vendiam por serviços como se ela fosse uma garota de programa, ele também invadiu sua casa e a enforcou na frente do filho que tem apenas quatro anos.

‌



“Ele tem medo. Se ele escutar um barulho, ou uma moto na rua, ele se esconde e fala ‘papai, papai vai pegar mamãe’, até o próprio filho tem medo dele”, relatou Juliana.

De acordo com a vítima, quando Carlos começou a perceber que a ex-parceira estava tendo êxito em se distanciar aos poucos dele, ele acabou encontrando outra forma de atormentar e abusar psicologicamente dela: enviando um Pix repetidamente, de apenas um centavo, e colocando na descrição da transferência bancária várias ameaças.

‌



“Desculpa o termo de fala, mas ele conseguiu fazer um inferno na minha família”, lamentou Juliana.

Carlos Henrique Barcelos foi preso nesta quinta (1°) por acabar descumprindo a medida protetiva pedido de Juliana, estabelecida pela lei Maria da Penha.

‌



