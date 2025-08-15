Oficina automotiva devolve veículo com defeitos após conserto Cliente busca ajuda do Xerife do Consumidor para resolver impasse em São Caetano do Sul Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h39 ) twitter

Gilcilene Neves, residente de São Caetano do Sul, enfrentou problemas com uma oficina automotiva indicada por sua seguradora após um acidente. A oficina prometeu consertar seu carro em 15 dias, mas só entregou o veículo após 40 dias, ainda com defeitos como peças soltas e problemas de alinhamento.

Insatisfeita com o serviço prestado pela oficina e a falta de emissão de nota fiscal, Gilcilene procurou o quadro Xerife do Consumidor exibido pelo Balanço Geral da RECORD para relatar sua situação. O representante da oficina comprometeu-se a devolver o valor da franquia paga pela cliente em 15 dias. O caso está sendo acompanhado pelo Xerife do Consumidor para garantir que a devolução seja realizada conforme prometido.

Após seis anúncios de aumento de prazo para a entrega do veículo, a cliente só teve seu carro de volta depois de 40 dias

