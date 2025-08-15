Oficina automotiva devolve veículo com defeitos após conserto
Cliente busca ajuda do Xerife do Consumidor para resolver impasse em São Caetano do Sul
Gilcilene Neves, residente de São Caetano do Sul, enfrentou problemas com uma oficina automotiva indicada por sua seguradora após um acidente. A oficina prometeu consertar seu carro em 15 dias, mas só entregou o veículo após 40 dias, ainda com defeitos como peças soltas e problemas de alinhamento.
Insatisfeita com o serviço prestado pela oficina e a falta de emissão de nota fiscal, Gilcilene procurou o quadro Xerife do Consumidor exibido pelo Balanço Geral da RECORD para relatar sua situação. O representante da oficina comprometeu-se a devolver o valor da franquia paga pela cliente em 15 dias. O caso está sendo acompanhado pelo Xerife do Consumidor para garantir que a devolução seja realizada conforme prometido.
