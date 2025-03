Ouça os áudios enviados por Vitória a uma amiga antes de desaparecer Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 06/03/2025 - 08h44 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h02 ) twitter

Momentos antes de desaparecer, Vitória enviou uma mensagem para uma amiga enquanto esperava no ponto de ônibus após o trabalho. Ela expressava apreensão, mencionando dois homens que estavam nas proximidades. Imagens de monitoramento capturaram a passagem delaapressada e vigilante. Apesar de os homens terem entrado na favela, Vitória continuou preocupada, pois um dos homens entrou no ônibus com ela. Por fim, ela desembarcou perto de casa, ainda precisando andar mais 15 minutos por uma estrada não pavimentada. O áudio revela seu desespero e sua busca por segurança em meio à situação.

