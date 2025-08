Parlamentares ocupam plenários contra prisão de Bolsonaro Protesto busca impedir sessões e promover mudanças no Congresso Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h54 ) twitter

Senadores e deputados estão em protesto contínuo nas mesas diretoras da Câmara e do Senado contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorre em turnos para impedir o início de qualquer sessão legislativa.

Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o protesto. Estão previstas reuniões de líderes nas duas casas como resposta ao evento.

Entre as reivindicações dos manifestantes estão a anistia para condenados do dia 8 de Janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. A pressão dos parlamentares visa evitar votações importantes sem discutir suas pautas propostas.

