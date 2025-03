Passaia conquista o coração do telespectador do Balanço Geral: ‘Meu neto é seu fã' De criança a morador dos Estados Unidos, público é só elogios ao jornalista no comando da atração, que vai ao ar a partir das 11h50, na tela da RECORD Balanço Geral|Do R7 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 ) twitter

Passaia e Lombardi fazem a alegria dos internautas Reprodução/Instagram

O apresentador do Balanço Geral, Eleandro Passaia, conquistou de vez o coração do público da RECORD. Em um vídeo publicado ao lado da esposa em um momento de lazer, os telespectadores não só elogiaram o casal, mas fizeram questão de dizer o quanto estão felizes com o novo comandante do vespertino da emissora.

“Passaia, você é incrível no Balanço Geral. Moro nos Estados Unidos e quando posso estou assistindo ao programa. Você o Renato Lombardi são pessoas incríveis e inteligentes”, disse uma telespectadora que mora fora do Brasil.

Outra seguidora mostrou que a paixão pelo programa já passou para a nova geração: Meu Neto Henrico é seu fã, ele tem 9 anos e gosta muito de você e do Lombardi”.

E os elogios não pararam por aí: “Passaia, adoro o Balanço Geral, felicidades para vocês seus lindos”, desejou uma fã.

‌



Enquanto um fã não se conteve: “Apresentador de milhões”, e também teve quem avisou: “Não perco seu programa! Parabéns”.

Confira a publicação e deixe seu recado ao apresentador:

Sob o comando de Eleandro Passaia, o Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.