Perícia começa a investigar cativeiro onde Vitória teria sido mantida antes de ser morta

A equipe da RECORD foi a primeira a chegar até onde teria sido o cativeiro da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos. A jovem ficou sete dias desaparecida até ser encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP). Tudo indica que, antes do assassinato, Vitória ficou dois dias presa em um cativeiro. Os investigadores encontraram a antiga casa do principal suspeito, Maicol, que pode ser onde a jovem foi mantida durante esses dias. As autoridades fizeram uma perícia detalhada no local que pode trazer novas pistas para solucionar o crime.

