Perito diz que materiais biológicos do caso Vitória estão em análise Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 16h08 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h30 )

Nesta quarta-feira (12), Renato Pattoli, perito que trabalha no caso Vitória disse, em entrevista, que os materiais biológicos estão sendo analisados. Renato Pattoli é perito criminal, responsável pelo processo de análise dos materiais biológicos coletados até agora pela polícia na investigação do assassinato da jovem Vitória, que foi encontrada morta em Cajamar (SP) no dia 5 de março. Ele ainda não deu previsão de data para a produção e divulgação dos laudos.

