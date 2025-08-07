Polícia busca suspeita de matar mulher após show punk em SP
Discussão sobre estilo punk nas redes sociais teria motivado crime
RESUMO DA NOTÍCIA
Helen Cristina Vitai, de 43 anos, foi espancada até a morte após um show de música punk na zona oeste de São Paulo. A agressão foi motivada por uma discussão nas redes sociais sobre o estilo punk. Uma mulher ruiva atacou Helen após discordar de um comentário dela sobre roupas punk.
Testemunhas relataram que durante o ataque, que durou cerca de oito minutos, um grupo assistia sem intervir e impedia que amigos da vítima ajudassem. O marido da agressora e outras pessoas teriam incentivado a violência.
A Polícia Civil está analisando imagens para identificar todos os envolvidos no crime. Helen deixa uma filha de 14 anos, e sua família clama por justiça temendo que os agressores possam cometer outros crimes se permanecerem em liberdade.
