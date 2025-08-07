Polícia busca suspeita de matar mulher após show punk em SP Discussão sobre estilo punk nas redes sociais teria motivado crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h32 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Helen Cristina Vitai, de 43 anos, foi morta após um show punk em SP.

A agressão foi motivada por uma discussão nas redes sociais sobre o estilo punk.

Testemunhas relataram que um grupo assistiu ao ataque sem intervir.

A polícia busca identificar os envolvidos e a família clama por justiça.

Helen Cristina Vitai, de 43 anos, foi espancada até a morte após um show de música punk na zona oeste de São Paulo. A agressão foi motivada por uma discussão nas redes sociais sobre o estilo punk. Uma mulher ruiva atacou Helen após discordar de um comentário dela sobre roupas punk.

Testemunhas relataram que durante o ataque, que durou cerca de oito minutos, um grupo assistia sem intervir e impedia que amigos da vítima ajudassem. O marido da agressora e outras pessoas teriam incentivado a violência.

A Polícia Civil está analisando imagens para identificar todos os envolvidos no crime. Helen deixa uma filha de 14 anos, e sua família clama por justiça temendo que os agressores possam cometer outros crimes se permanecerem em liberdade.

