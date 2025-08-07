Logo R7.com
Balanço Geral

Polícia busca suspeita de matar mulher após show punk em SP

Discussão sobre estilo punk nas redes sociais teria motivado crime

Balanço Geral

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Helen Cristina Vitai, de 43 anos, foi morta após um show punk em SP.
  • A agressão foi motivada por uma discussão nas redes sociais sobre o estilo punk.
  • Testemunhas relataram que um grupo assistiu ao ataque sem intervir.
  • A polícia busca identificar os envolvidos e a família clama por justiça.

 

Helen Cristina Vitai, de 43 anos, foi espancada até a morte após um show de música punk na zona oeste de São Paulo. A agressão foi motivada por uma discussão nas redes sociais sobre o estilo punk. Uma mulher ruiva atacou Helen após discordar de um comentário dela sobre roupas punk.

Testemunhas relataram que durante o ataque, que durou cerca de oito minutos, um grupo assistia sem intervir e impedia que amigos da vítima ajudassem. O marido da agressora e outras pessoas teriam incentivado a violência.

A Polícia Civil está analisando imagens para identificar todos os envolvidos no crime. Helen deixa uma filha de 14 anos, e sua família clama por justiça temendo que os agressores possam cometer outros crimes se permanecerem em liberdade.

