Polícia desarticula quadrilha de fraudes em comércio eletrônico

Operação prende 17 pessoas envolvidas em golpes online

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha de fraudes no comércio eletrônico, prendendo 17 pessoas.
  • Os criminosos exploravam vulnerabilidades em plataformas de vendas para aplicar golpes, comprando produtos e solicitando reembolsos falsos.
  • Pelo menos 120 aparelhos, totalizando um prejuízo de R$ 1,5 milhão, foram adquiridos de forma fraudulenta.
  • A operação cumpriu 45 mandados e as investigações continuam para identificar mais envolvidos e a liderança do esquema.

 

A Polícia Civil de São Paulo conduziu uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas. Até agora, foram presas 17 pessoas, incluindo oito mulheres e nove homens. A ação teve como alvo um grupo que explorava vulnerabilidades em plataformas de vendas online para realizar golpes.

Os criminosos compravam produtos como smartphones via PIX e solicitavam reembolsos sob alegações falsas sem devolver os itens originais. As investigações revelaram que pelo menos 120 aparelhos foram adquiridos dessa forma, resultando em um prejuízo estimado de R$ 1,5 milhão.

A operação cumpriu 45 mandados, dos quais 32 eram de prisão. Os detidos foram levados à sede do DEIC em São Paulo para formalização das prisões. As autoridades continuam investigando para identificar mais envolvidos e determinar a liderança do esquema criminoso. Novas etapas da operação estão previstas para aprofundar a apuração dos fatos.

Qual foi o objetivo da operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo?

O objetivo da operação foi desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas.


Quantas pessoas foram presas na operação e qual o perfil dos detidos?

Até agora, foram presas 17 pessoas, sendo oito mulheres e nove homens.

Como os criminosos realizavam as fraudes?

Os criminosos compravam produtos como smartphones via PIX e solicitavam reembolsos com alegações falsas, sem devolver os itens originais.


Qual foi o prejuízo estimado causado pelos golpes da quadrilha?

O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão, com pelo menos 120 aparelhos adquiridos através das fraudes.

