Polícia desarticula quadrilha de fraudes em comércio eletrônico
Operação prende 17 pessoas envolvidas em golpes online
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A Polícia Civil de São Paulo conduziu uma operação para desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas. Até agora, foram presas 17 pessoas, incluindo oito mulheres e nove homens. A ação teve como alvo um grupo que explorava vulnerabilidades em plataformas de vendas online para realizar golpes.
Os criminosos compravam produtos como smartphones via PIX e solicitavam reembolsos sob alegações falsas sem devolver os itens originais. As investigações revelaram que pelo menos 120 aparelhos foram adquiridos dessa forma, resultando em um prejuízo estimado de R$ 1,5 milhão.
A operação cumpriu 45 mandados, dos quais 32 eram de prisão. Os detidos foram levados à sede do DEIC em São Paulo para formalização das prisões. As autoridades continuam investigando para identificar mais envolvidos e determinar a liderança do esquema criminoso. Novas etapas da operação estão previstas para aprofundar a apuração dos fatos.
Qual foi o objetivo da operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo?
O objetivo da operação foi desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas.
Quantas pessoas foram presas na operação e qual o perfil dos detidos?
Até agora, foram presas 17 pessoas, sendo oito mulheres e nove homens.
Como os criminosos realizavam as fraudes?
Os criminosos compravam produtos como smartphones via PIX e solicitavam reembolsos com alegações falsas, sem devolver os itens originais.
Qual foi o prejuízo estimado causado pelos golpes da quadrilha?
O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão, com pelo menos 120 aparelhos adquiridos através das fraudes.
