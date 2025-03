Polícia encontra cativeiro para onde menina Vitória foi levada Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 08h28 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h00 ) twitter

A Polícia Civil identificou um cativeiro onde Vitória foi mantida por cerca de dois dias antes de ser morta, mas ainda não divulgou sua localização. A investigação começou em 27 de fevereiro de 2025, após o último sinal de contato da jovem. O pai de Vitória contatou a polícia quando não conseguiu localizar a filha. Mandados de busca foram cumpridos em Franco da Rocha, com apoio do grupo de operações especiais e cães farejadores. No local, foram encontrados peças de roupa e cabelo na mata em Cajamar, que serão analisados pela delegacia.

