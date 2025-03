Polícia faz buscas por jovem de 17 anos que sumiu a caminho de casa na Grande São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 28/02/2025 - 15h14 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia está realizando buscas por uma adolescente que desapareceu a caminho de casa, na Grande São Paulo. Vitória Regina de Souza, de 17 anos, voltava do trabalho à noite quando mandou uma mensagem para uma amiga, dizendo estar preocupada porque havia homens suspeitos no ponto de ônibus. Ela embarcou no coletivo, e os dois homens também. Porém, ao descer do ônibus, Vitória desapareceu.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa