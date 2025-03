Polícia prende estrangeiras que realizaram arrastão em bloco de Carnaval em São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 14h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h02 ) twitter

Três estrangeiras foram presas na rua Augusta, região central de São Paulo, acusadas de realizar um arrastão durante um bloco de Carnaval. A polícia recebeu informações sobre os furtos e intensificou a operação no local. As suspeitas estavam com mais de dez celulares que haviam sido roubados da multidão. Os aparelhos foram levados à delegacia para que as autoridades tentem localizar as vítimas.

