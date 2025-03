Policiais retomam buscas pela jovem Vitória na Grande São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 08h40 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, está desaparecida desde quarta-feira (26), em Cajamar (SP). Os policiais estão se guiando pela última localização do celular da jovem para guiar as buscas. Cães farejadores e drones estão sendo utilizados na operação. Vitória foi vista pela última vez saindo do restaurante onde trabalha, pegando um ônibus com dois homens suspeitos, e mandando um áudio para uma amiga, tranquilizando-a sobre seu medo inicial. Um corpo encontrado na região não é dela. A polícia continua a investigar várias hipóteses, incluindo a possibilidade de que o áudio foi enviado sob coação. Relatos de amigos e familiares estão sendo colhidos para elucidar o caso.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa