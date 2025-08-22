Problema com prótese dentária leva Xerife do Consumidor a Suzano
Paciente busca reembolso após complicações em tratamento odontológico
Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, acionou o Xerife do Consumidor após enfrentar complicações com um procedimento odontológico realizado em uma clínica. Ela pagou R$ 13 mil por um tratamento que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.
Durante uma visita à clínica, Sandra relatou que os pinos implantados causaram dor intensa e a prótese fornecida estava danificada, obrigando-a a utilizar cola para mantê-la no lugar. Ela busca o reembolso do valor pago para iniciar um novo tratamento em outro local.
O Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, ressaltou a importância de as clínicas odontológicas garantirem clareza nas informações e cumprirem suas ofertas conforme o Código de Defesa do Consumidor. Após negociação, a clínica comprometeu-se a reembolsar o valor pago por Sandra.
Assista ao vídeo - Xerife do Consumidor: Mulher tem complicações com prótese dentária e clínica não se responsabiliza
