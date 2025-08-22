Logo R7.com
Problema com prótese dentária leva Xerife do Consumidor a Suzano

Paciente busca reembolso após complicações em tratamento odontológico

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, busca reembolso após complicações com prótese dentária.
  • Ela pagou R$ 13 mil em tratamento na clínica Sorriclin, que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.
  • A prótese fornecida estava danificada, levando-a a usar cola para mantê-la no lugar.
  • Após intervenção do Xerife do Consumidor, a clínica concordou em reembolsar o valor pago.

 

Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, acionou o Xerife do Consumidor após enfrentar complicações com um procedimento odontológico realizado em uma clínica. Ela pagou R$ 13 mil por um tratamento que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.

Durante uma visita à clínica, Sandra relatou que os pinos implantados causaram dor intensa e a prótese fornecida estava danificada, obrigando-a a utilizar cola para mantê-la no lugar. Ela busca o reembolso do valor pago para iniciar um novo tratamento em outro local.

O Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, ressaltou a importância de as clínicas odontológicas garantirem clareza nas informações e cumprirem suas ofertas conforme o Código de Defesa do Consumidor. Após negociação, a clínica comprometeu-se a reembolsar o valor pago por Sandra.

Últimas


