Problema com prótese dentária leva Xerife do Consumidor a Suzano

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, busca reembolso após complicações com prótese dentária.

Ela pagou R$ 13 mil em tratamento na clínica Sorriclin, que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.

A prótese fornecida estava danificada, levando-a a usar cola para mantê-la no lugar.

Após intervenção do Xerife do Consumidor, a clínica concordou em reembolsar o valor pago.

Xerife do Consumidor: Mulher tem complicações com prótese dentária e clínica não se responsabiliza

Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, acionou o Xerife do Consumidor após enfrentar complicações com um procedimento odontológico realizado em uma clínica. Ela pagou R$ 13 mil por um tratamento que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.

Durante uma visita à clínica, Sandra relatou que os pinos implantados causaram dor intensa e a prótese fornecida estava danificada, obrigando-a a utilizar cola para mantê-la no lugar. Ela busca o reembolso do valor pago para iniciar um novo tratamento em outro local.

O Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, ressaltou a importância de as clínicas odontológicas garantirem clareza nas informações e cumprirem suas ofertas conforme o Código de Defesa do Consumidor. Após negociação, a clínica comprometeu-se a reembolsar o valor pago por Sandra.

Perguntas e Respostas

Qual o problema enfrentado por Sandra Rodrigues em sua clínica odontológica?

‌



Sandra Rodrigues, moradora de Suzano, teve complicações com um tratamento odontológico em uma clínica, que resultou em dores intensas e falhas nos implantes.

Qual foi o valor que Sandra pagou pelo tratamento e qual reembolso ela busca?

‌



Sandra pagou R$ 13 mil pelo tratamento e busca o reembolso desse valor para iniciar um novo tratamento em outra clínica.

O que o Xerife do Consumidor, Jorge Wilson, destacou sobre a atuação das clínicas?

‌



Jorge Wilson ressaltou a importância de as clínicas odontológicas garantirem clareza nas informações e cumprirem suas ofertas conforme o Código de Defesa do Consumidor.

O que foi decidido após a negociação entre Sandra e a clínica?

Após negociação, a clínica comprometeu-se a reembolsar o valor pago por Sandra.

Assista ao vídeo - Xerife do Consumidor: Mulher tem complicações com prótese dentária e clínica não se responsabiliza

