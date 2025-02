Quadrilha que roubava carros de luxo em SP é desmantelada durante operação Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 15h12 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h08 ) twitter

Uma quadrilha especializada no roubo de carros Porsche foi desmantelada em São Paulo. Os carros pertenciam a frequentadores de uma casa noturna na zona sul. A polícia prendeu quatro alvos e deteve outros três suspeitos em flagrante, todos relacionados à quadrilha. Os suspeitos planejavam desmontar os carros para vender as peças no mercado paralelo, mas foram pegos graças aos rastreadores nos veículos.

