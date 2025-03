Saiba quem era Vitória Regina de Souza, menina encontrada morta após uma semana desaparecida Jovem de 17 anos tinha sonhos de ser técnica em necropsia e trabalhava para ajudar a família Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h18 ) twitter

Tragédia em SP: conheça Vitória, menina encontrada morta após passar sete dias desaparecida

O corpo de Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, foi localizado em uma área de mata em Cajamar, na Grande São Paulo , após sete dias desaparecida.

No dia do desaparecimento, a menina pediu carona a duas pessoas: um amigo e seu ex-namorado Gustavo. Este último teve sua prisão temporária decretada pela polícia, sendo considerado suspeito no caso.

As buscas intensas contaram com forças de segurança, cães farejadores e drones. A comunidade local ficou abalada com a notícia, levando o prefeito a decretar luto oficial por três dias.

Vitória era uma jovem sonhadora e determinada, conhecida por seu desejo de se tornar técnica em necropsia. Ela trabalhava como caixa em um restaurante de shopping para complementar a renda familiar. Sua relação próxima com o pai era evidente; ela sempre compartilhava suas conquistas diárias com ele.

A tragédia reacendeu uma dor antiga na família: Vitória havia perdido um irmão em um acidente de moto há 14 anos. Agora, enfrenta mais uma perda repentina.

