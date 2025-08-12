Saveiro de família é roubada no Tucuruvi em menos de um minuto
Criminosos empurraram o veículo após falha ao tentar ligá-lo
Na zona norte de São Paulo, no bairro do Tucuruvi, uma Saveiro ano 1988 foi roubada em menos de um minuto. O veículo pertencia à família de Thiago Oliveira e estava estacionado quando dois criminosos chegaram em outro carro. Após observarem a área, um deles tentou dar partida na Saveiro sem sucesso.
Diante da dificuldade, o assaltante desceu e empurrou o carro para afastá-lo do local. Thiago usava o carro herdado para ensinar seu filho a dirigir e destacou o valor sentimental do veículo para sua família. Ele acionou a polícia e divulgou o roubo nas redes sociais em busca de ajuda para localizar a Saveiro. Além disso, relatou ter recebido ligações fraudulentas tentando extorquir dinheiro em troca de informações sobre o carro.
