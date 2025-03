Sophie Charlotte confirma fim do namoro com o cantor Xamã Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 04/03/2025 - 01h04 ) twitter

Sophie Charlotte confirmou o fim do namoro com o Xamã e elogiou o ex. Ela falou que eles não estão mais juntos, mas que ele é uma pessoa incrível e que torce muito pela felicidade dele. O romance entre os dois começou quando eles fizeram uma novela juntos. Em julho de 2024, eles fizeram a primeira aparição pública como casal e a desconfiança de que as coisas não iam bem justamente quando eles pararam de aparecer juntinho nos eventos. A última aparição pública de Xamã e Sophie foi no dia 10 de fevereiro.

