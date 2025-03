SP: Motorista de aplicativo é sequestrado, mas consegue escapar após acidente Márcio André passou por momentos de tensão nas mãos de criminosos na zona leste da capital Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sequestradores rendem motorista de carro por aplicativo e provocam acidente em SP

Márcio André, porteiro e motorista por aplicativo, foi sequestrado durante uma corrida no Itaim Paulista, São Paulo. Dois homens entraram no carro ao invés da passageira e, após chegarem ao destino, ameaçaram Márcio e o colocaram no banco traseiro. Outros dois criminosos se juntaram à ação, tentando acessar suas contas bancárias.

A situação mudou quando um motorista percebeu a movimentação suspeita e seguiu o veículo. A perseguição fez com que um dos sequestradores perdesse o controle do carro, resultando em uma colisão. Com o impacto, os criminosos fugiram a pé.

Márcio sofreu lesões no braço e no dedo, enquanto seu carro ficou danificado. A polícia investiga o caso para encontrar os responsáveis. Este crime reflete um modus operandi crescente que utiliza perfis falsos em aplicativos para atrair motoristas.

Assista em vídeo - Sequestradores rendem motorista de carro por aplicativo e provocam acidente em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!