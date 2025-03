Suspeito preso no caso Vitória conversou por telefone com outro investigado na noite do crime Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 17h02 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maicol Antonio dos Santos, preso desde o último sábado (8), fez contato com um dos investigados do caso Vitória na noite em que a jovem de 17 anos desapareceu. A polícia ainda não divulgou qual investigado teria feito esse contato com ele por telefone para não atrapalhar o andamento das investigações. Maicol teve o pedido de prisão preventiva aceito pela Justiça por inconsistências no depoimento e outros indícios de participação no crime.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa