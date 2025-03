Terremoto de magnitude 7.7 em Mianmar causa destruição 144 pessoas morreram por conta do tremor Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h18 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h18 ) twitter

Terremoto de magnitude 7.7 atinge Mianmar e deixa 144 mortos

Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Mianmar, resultando em 144 mortes e quase mil desaparecidos. O abalo foi sentido também na China e na Tailândia, onde um arranha-céu em construção desabou em Bangkok, soterrando dezenas de trabalhadores. As autoridades locais continuam a avaliar os danos, enquanto equipes de resgate buscam sobreviventes.

O tremor teve seu epicentro a 16 quilômetros de Mandalay, na região central de Mianmar, a uma profundidade de apenas 10 quilômetros, o que intensificou seus efeitos. Em Bangkok, o desabamento de um prédio de 30 andares foi registrado por operários, aumentando o número de soterrados. Além disso, o terremoto causou danos significativos à infraestrutura, incluindo o desabamento de uma ponte e danos em ruas.

Equipes de resgate estão no local em busca de sobreviventes, com a esperança de encontrar pessoas presas em bolsões de ar. As autoridades dos países afetados continuam a calcular o impacto total do desastre.

Assista em vídeo - Terremoto de magnitude 7.7 atinge Mianmar e deixa 144 mortos

