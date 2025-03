Veja quem é Gustavo Vinicius, ex-ficante de Vitória Regina e suspeito de envolvimento no crime Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/03/2025 - 15h20 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h05 ) twitter

Gustavo Vinicius, de 25 anos, é tratado pela polícia como um dos três principais suspeitos nas investigações sobre o sequestro e assassinato de Vitória Regina. Ele seria um ex-ficante da jovem, para quem ela mandou mensagem pouco antes de desaparecer, na noite do dia 26 de fevereiro. Ela pediu para ele buscá-la, mas Gustavo não respondeu. Como álibi, ele disse que estava com uma outra mulher na noite do crime, que confirmou a informação em depoimento. Segundo o delegado Luiz Carlos do Carmo, Gustavo mudou a versão do seu depoimento, dizendo que estava em uma casa próxima à da vítima, junto com outra testemunha, na noite do desaparecimento. A prisão temporária de Gustavo foi pedida, mas negada pela Justiça por falta de provas. As investigações continuam e a polícia busca mais provas para pedir novamente a prisão temporária do investigado.

