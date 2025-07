‘A facção criminosa queria a cabeça dele’, diz delegado sobre assassino de menina de 15 anos em SP

O delegado responsável pela investigação do assassinato de Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, em Hortolândia (SP), afirmou que uma facção criminosa estaria à procura do autor do crime. Luciano, de 30 anos, tem diversas passagens pela polícia e já era procurado em Campinas (SP) por dois crimes. Além de ser acusado de matar Gyovanna no dia 30 de junho, ele também é suspeito de uma tentativa de latrocínio cometida em 15 de junho. Na ocasião, ele entrou em luta corporal com a vítima e puxou o gatilho, mas não conseguiu matá-la. Segundo a polícia, o criminoso decidiu se entregar principalmente por ter sido ameaçado por integrantes da facção à qual pertencia.



