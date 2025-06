‘A Larissa não era muito chegada no padrasto’, diz mãe de menina assassinada em Barueri (SP)

O apresentador Eleandro Passaia, do Balanço Geral, entrevistou Adenuzia, a mãe da menina Larissa Manuela, de 10 anos, assassinada a facadas em casa, em Barueri, Grande São Paulo. Ela disse que tinha negado entregar o seu celular a Diego, o padrasto da menina na noite anterior e que, depois disso, ele foi embora para casa sem dizer nada. Além disso, ela também comentou que a menina ‘não era muito chegada nele’. Larissa foi assassinada com 16 golpes de faca na quinta-feira, dia 12 de junho, entre 11h e 12h, dentro de casa. A polícia tem como principal investigado o padrasto da menina.



