‘Achei que era uma vítima aleatória’, diz suspeito de envolvimento na morte de delegado em SP

Victor Caetano Gonzaga da Silva, conhecido como Valentino, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo na zona sul da cidade, suspeito de participar do assassinato do delegado José Belarmino durante uma tentativa de assalto em janeiro. A prisão se deu enquanto ele realizava manobras perigosas com sua motocicleta. Valentino nega ter atirado no delegado e alegou não saber que a vítima era policial. 'Achei que era uma vítima aleatória', declarou.



