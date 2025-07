Acidente da Air India: relatório aponta para problema no fornecimento de combustível

Um relatório preliminar sobre a queda do avião da Air India, que matou 260 pessoas no país, aponta que o fornecimento de combustível para os motores da aeronave foi cortado logo após a decolagem. Um áudio entre os pilotos indicou que dois interruptores do controle de combustível desligaram bruscamente. Especialistas sugerem que isso pode ter sido intencional, levantando suspeitas sobre um possível suicídio por parte dos pilotos. Apenas um passageiro sobreviveu à queda.



