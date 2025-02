Acidente grave no Rodoanel deixa vítima presa nas ferragens

Nesta terça (18), um acidente no Rodoanel, em Taboão da Serra, Grande São Paulo, deixou um homem ferido. A vítima foi retirada de dentro de um veículo com uso de equipamento para desencarceramento. O ocupante foi colocado em uma maca e levado para atendimento médico. Duas vias foram interrompidas devido ao acidente, resultando em lentidão no trânsito.



