Acidente ou homicídio? Segurança de 47 anos é atropelado e morto em rua do centro de SP

José Francelino Moreira, de 47 anos, vigilante noturno em uma rua do Brás, no centro de São Paulo, foi atropelado de madrugada por um carro vermelho. O vigilante foi arrastado e seu corpo ficou no meio-fio. Câmeras de segurança registraram o acidente, mostrando que havia duas pessoas dentro do carro, que não pararam para prestar socorro. José ficou abandonado na rua por mais de 40 minutos, enquanto o carro que o atropelou circulava pelo bairro. A mesma câmera que flagrou o atropelamento também registrou um homem furtando o celular de José, que estava desacordado. O vigilante não resistiu aos ferimentos e faleceu. A família acredita que José possa ter sido vítima de homicídio, e não de acidente.



