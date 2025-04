Adolescente de 16 anos desaparece depois de trocar mensagens com homem misterioso

Uma mãe que mora em Diadema (SP) está desesperada por não ter notícias da filha há cinco dias. Isso aconteceu depois que a mãe da adolescente descobriu conversas da filha, nas redes sociais, com um homem do Rio de Janeiro. Nas mensagens, ele dizia que cuidaria da jovem de 16 anos. Na última sexta-feira (28), Ohana foi até a escola, mas não chegou a entrar. Desde então, não foi mais vista. Amigas da adolescente disseram para a mãe dela que viram uma mulher desconhecida com Ohana.



