Adolescente desaparece depois de subir em moto de homem na Grande São Paulo

A jovem Maísa Vitória desapareceu no dia 15 de agosto, no aniversário de 15 anos dela, após subir na moto de um homem em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o pai da jovem, ela desapareceu depois de ter pedido a permissão dele para namorar um homem de cerca de 22 anos. Ele negou a permissão. Familiares e conhecidos localizaram a casa em que o homem morava, mas ela já tinha sido abandonada. As buscas por Maísa continuam.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!